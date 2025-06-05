Спортсмен з Кременчука виборов медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

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Спортсмен також виконав норматив Майстра спорту України, розповіли у ліцеї

Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Богдан Рєзніков виборов 4 медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Спортсмен переміг у двох категоріях. Про це повідомили у спортивному закладі.

Де Рєзніков взяв медалі:

І місце — K2 500 m

І місце — K4 500 m

III місце — K1 500 m

III місце — K1 200 m.

Спортсмен також виконав норматив Майстра спорту України, розповіли у ліцеї.

Змагання проходили в Умані з 28 травня по 2 червня серед юніорів 2007-2008 р.н. До чемпіонату спортсмена готували Олег Підклада та Микола Кравцов.

Нагадаємо, спортсмени з Горішніх Плавнів стали призерами на Кубку світу з веслування на байдарках і каное.