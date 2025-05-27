Спортсмени з Горішніх Плавнів стали призерами на Кубку світу з веслування на байдарках і каное

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Горішньоплавнівські спортсмени Тарас Міщук, Тарас Мазовський і Людмила Лузан вибороли «золото» і «срібло» у Кубку світу з веслування на байдарках і каное — 2025 ІCF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 27 травня.

Людмила Лузан/Полтавська ОВА

Тарас Міщук і Тарас Мазовський стали переможцями у складі каное-четвірки на дистанції 500 м. Людмила Лузан у каное-одиночці на дистанції 500 м завоювала «срібло».

До змагань спортсменів готував тренер Микола Мацапура. Загалом збірна України на змаганнях у польському місті Познань посіла 4-е загальнокомандне місце в медальному заліку з 10 нагородами, йдеться у повідомленні.

Додамо, що у цих змаганнях брав участь і параспортсмен з Кременчука Сергій Ємельянов, який змагався від імені Грузії. Він посів перше місце на дистанції 200 метрів. Це перша медаль завойована для Грузії в параканое.