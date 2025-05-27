Вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 211

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.

Робітничі спеціальності

Різноробочі — оптова база. Телефон: (09-82) 22-33-22

Різноробочі — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Телефон: (068-67) 9-69-69

Різноробочі — Кременчуцький рейкозварювальний поїзд філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця». Зарплата від 20 000 грн + добові 4500 грн. Графік роботи — вахтовий: 15 діб/15 діб. Соціальний пакет. Телефон: (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12

Різноробочий-слюсар — на будівництво. Телефон: (067-53) 2-87-80

Слюсар з ремонту автомобілів. Можливе навчання і проживання. Телефон: (09-87) 04-09-22

Зварювальник — АТ «Вепр». Телефон: (068-67) 9-69-69

Сантехнік і підсобний працівник-сантехнік — для виконання монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації. Робота в бригаді. Телефон: (097-54) 5-71-54

Транспорт і логістика

Водій категорії С, Е — по Україні. Телефон: (067-54) 2-63-45

Менеджер з персоналу — транспортна компанія. Телефон: (067-54) 2-63-45

Охорона та контроль

Охоронець — АТ «Вепр». Телефон: (068-67) 9-69-69

Охоронець-оператор відеоспостереження. Зарплата: 16 000 грн. Графік: день/ніч/48. Телефон: (097-09) 0-51-07

Контролер на автостоянку в центрі міста. Графік: 1 доба робоча, 3 вихідні. Зарплата: 6000–7000 грн. Телефон: (09-37) 39-56-54

Контролер КПП. Графік: день-ніч-48. Зарплата: 13 000 грн. Вимоги: уважність, знання ПК. Телефон: (097-09) 0-51-07

Харчування та торгівля

У продовольчий магазин «Секрет» потрібні:

Кухар

Помічник кухаря

Кулінар

М’ясник

Посудомийниця

Прибиральниця

Продавець

Телефон для всіх вакансій: 0-67-886-66-76

Обслуговуючий персонал

Домогосподарка в приватний будинок. Самотній чоловік, без шкідливих звичок. Телефон: (068-55) 9-44-09

Прибиральниця-санітарка. Графік: з 6:00 до 19:00, 3–4 робочі дні на тиждень. Зарплата: 10 000–12 000 грн. Телефон: (09-87) 42-49-32

Сфера обслуговування / бари

Працівники в пивний бар — робота на постійній основі. Телефон: (063-05) 1-67-25, 0-95-586-56-77

Бармен — можливість стажування та навчання. Телефон: (063-05) 1-67-25

Інші вакансії

Інженер-механік — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Телефон: (068-67) 9-69-69

Технолог — у зв’язку з розширенням швейнотрикотажного виробництва. Повний соціальний пакет. Зарплата: 20 000 грн + KPI. Вартість дороги компенсується. Адреса: м. Горішні Плавні, вул. Набережна, 49. Телефон: (067-40) 2-07-77.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.