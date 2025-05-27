Вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Актуальні пропозиції роботи для фахівців, різноробів, водіїв і не тільки
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.
Робітничі спеціальності
- Різноробочі — оптова база. Телефон: (09-82) 22-33-22
- Різноробочі — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Телефон: (068-67) 9-69-69
- Різноробочі — Кременчуцький рейкозварювальний поїзд філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця». Зарплата від 20 000 грн + добові 4500 грн. Графік роботи — вахтовий: 15 діб/15 діб. Соціальний пакет. Телефон: (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12
- Різноробочий-слюсар — на будівництво. Телефон: (067-53) 2-87-80
- Слюсар з ремонту автомобілів. Можливе навчання і проживання. Телефон: (09-87) 04-09-22
- Зварювальник — АТ «Вепр». Телефон: (068-67) 9-69-69
- Сантехнік і підсобний працівник-сантехнік — для виконання монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації. Робота в бригаді. Телефон: (097-54) 5-71-54
Транспорт і логістика
- Водій категорії С, Е — по Україні. Телефон: (067-54) 2-63-45
- Менеджер з персоналу — транспортна компанія. Телефон: (067-54) 2-63-45
Охорона та контроль
- Охоронець — АТ «Вепр». Телефон: (068-67) 9-69-69
- Охоронець-оператор відеоспостереження. Зарплата: 16 000 грн. Графік: день/ніч/48. Телефон: (097-09) 0-51-07
- Контролер на автостоянку в центрі міста. Графік: 1 доба робоча, 3 вихідні. Зарплата: 6000–7000 грн. Телефон: (09-37) 39-56-54
- Контролер КПП. Графік: день-ніч-48. Зарплата: 13 000 грн. Вимоги: уважність, знання ПК. Телефон: (097-09) 0-51-07
Харчування та торгівля
- У продовольчий магазин «Секрет» потрібні:
Кухар
Помічник кухаря
Кулінар
М’ясник
Посудомийниця
Прибиральниця
Продавець
Телефон для всіх вакансій: 0-67-886-66-76
Обслуговуючий персонал
- Домогосподарка в приватний будинок. Самотній чоловік, без шкідливих звичок. Телефон: (068-55) 9-44-09
- Прибиральниця-санітарка. Графік: з 6:00 до 19:00, 3–4 робочі дні на тиждень. Зарплата: 10 000–12 000 грн. Телефон: (09-87) 42-49-32
Сфера обслуговування / бари
- Працівники в пивний бар — робота на постійній основі. Телефон: (063-05) 1-67-25, 0-95-586-56-77
- Бармен — можливість стажування та навчання. Телефон: (063-05) 1-67-25
Інші вакансії
- Інженер-механік — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Телефон: (068-67) 9-69-69
- Технолог — у зв’язку з розширенням швейнотрикотажного виробництва. Повний соціальний пакет. Зарплата: 20 000 грн + KPI. Вартість дороги компенсується. Адреса: м. Горішні Плавні, вул. Набережна, 49. Телефон: (067-40) 2-07-77.
Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.