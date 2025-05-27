Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 28 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
б-р Українського відродження, 2,4
вул. Європейська, 40
вул. Небесної Сотні, 1А, 3А, 3Б
вул. Театральна, 21.
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Вагонна, 10-32
вул. Віри Холодної, 33-62
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Михайла Грушевського, 11
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Покровська, 24, 28
вул. Соборна, 34/32
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пр. Житлобудівниий, 3-20/11
пров. Деповський, 1-23
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пров. Межовий, 9,23
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
пров. Шкільний, 18/5
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
туп. Автозаводський, 2
туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5.
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1-9.
вул. Євгена Патона, 25
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Київська, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
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