Магія сучасної прози: добірка книжок для затишних вечорів від книжкової блогерки Марини Куркач

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Джилл Сантополо «Світло, яке ми втратили»

Люсі та Ґейб познайомилися 11 вересня 2001 року, коли увесь світ сколихнули жахливі терористичні акти екстремістів з «Аль-Каїди». Захоплені ними літаки влучили у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, вбивши тисячі людей. В той день, на тлі масштабної трагедії, розпочалося їхнє кохання. Люсі та Ґейб покохали один одного всім серцем і по-справжньому щиро. Однак їхні плани та амбіції були зовсім різними і перетворили кохання між ними на перешкоду до власних мрій. В майбутньому Ґейб став відомим фотожурналістом, його роботи викликають громадський резонанс. Люсі вийшла заміж, народила дітей і побудувала кар'єру на телебаченні. Протягом багатьох років у кожного було життя, в якому вони не знайшли місця один для одного. Чи подарує їм доля ще один шанс віднайти світло, яке вони втратили? Можливо, адже це неймовірно фатальна історія, що розкриває всю силу людських почуттів.

Ханна Ґрейс «І зійде крига»

Фігуристка Анастейша Аллен здобула стипендію в Університеті Каліфорнії і отримала місце в команді. Дівчина наполегливо і відчайдушно працює задля досягнення своєї мети — стати олімпійською чемпіонкою. Нейтан Гокінс — капітан хокейної команди, який прагне потрапити до НХЛ, адже йому прогнозують успішне майбутнє у професійному спорті. Неочікувано адміністрація університету приймає рішення — команди фігуристів і хокеїстів тепер будуть тренуватися на одному майданчику. Незабаром у Анастейші регіональні змагання, але ж неможливо спокійно до них готуватися, коли доводиться ділити ковзанку з хокеїстами, які теж не в захваті від ситуації, що склалася. Чи зможуть вони знайти спільну мову і співпрацювати замість того, щоб бути суперниками? Чи вдасться Нейтану та Анастейші подолати власний біль, який завдяки коханню, допоможе їм все подолати і стане шляхом до перемоги?

Сара Пірс «Санаторій»

Головна героїня Елін Уорнер працює детективом. Прихопивши з собою професійне вигоряння, вона вирушила у відпустку до готелю, розташованого високо в Альпах. Саме там заплановані заручини її брата, на які вона раптово отримала запрошення. Гірський готель в ізольованому куточку Швейцарії викликав у неї дивні відчуття, адже щойно прибувши до нього, навколо з шаленою швидкістю почали відбуватися загадкові події. Наречена брата Лора безслідно зникла, спонукаючи присутніх до тривожних думок і паніки. У Елін постають запитання: чому її брат обрав для святкування саме це місце? Як і чому могла зникнути Лора напередодні весілля? Що насправді приховує цей готель, який колись був покинутим санаторієм? Жінка розпочинає власне розслідування, не здогадуючись, що всі присутні перебувають у небезпеці, а її подорож перетвориться на справжній трилер з елементами драми…

Коллін Гувер «Веріті»

Одного дня до Лоувен, молодої і невідомої письменниці, звертається Джеремі Кроуфорд, чоловік Веріті — авторки популярних романів-бестселерів. Чоловік пропонує Лоувен завершити цикл книжок його дружини, адже внаслідок отриманих травм під час автокатастрофи, самостійно їх дописати вона не зможе. За умовами контракту Лоувен декілька днів працює у будинку подружжя, збираючи робочі нотатки відомої письменниці. Переглядаючи чернетки майбутніх книг, жінка випадково знаходить автобіографію Веріті, і здається, її зміст вона приховувала від зайвих очей. На сторінках рукопису шокуючі події із життя Веріті, трагічні таємниці її сім'ї і огидні подробиці, про які Лоувен довелося дізнатися випадково. То хто ж насправді Веріті — красива жінка і геніальна письменниця чи злочинниця з порушенням психіки? Що по-справжньому відбувається в цьому домі і чому тут так небезпечно?

Сара Пеннер «Зникнення аптекарки»

Три головні героїні, події, які відбуваються з ними в різні роки та безліч драматичних вчинків. Авторка майстерно занурює читачів у складні життєві теми, спонукаючи їх до глибоких роздумів і різноманітних емоцій. У центрі сюжету таємна спільнота жінок, непримітна аптекарська крамниця Лондона, дорогу до якої знаходять лише жінки, продаж отрути і аромат вбивчої помсти. Є два головних правила помсти: ніколи не можна використовувати отруту на шкоду іншій жінці; імена вбивці та її жертви мають бути записані в аптечній реєстровій книжці. Минуле та теперішнє тісно переплітаються у пошуках правди про зникнення аптекарки і старовинні зілля. Важко одразу зрозуміти долю жінки, яка була чи то вбивцею чоловіків, чи то жінкою, яка перетворила своє життя на мету допомогати іншим жінкам. Цікава історія для жінок і про жінок, написана у дусі фемінізму з закликом навчитися захищати себе та свої права.