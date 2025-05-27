«Житлорембудсервіс» реалізовує програму енергозбереження у багатоповерхівках Кременчука — чому це не всім подобається

У керуючої компанії є власна програма енергозбереження, націлена на те, щоб під’їзди у багатоповерхівках освітлювалися лише тоді, коли там є люди
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка будинку № 13 на вулиці Перемоги. У під’їздах цієї багатоповерхівки нещодавно встановили нові світильники з датчиками руху. Вночі у під’їзді темно, якщо у ньому нікого немає, а світло вмикається тільки тоді, коли хтось рухається. Це не сподобалося нашій читачці.
Крім того, вона не вміє користуватися QR-кодом з посиланням на телеграм-бот, який керуюча компанія розмістила на оголошенні про встановлення нових світильників з датчиками руху. Та не розуміє, навіщо це потрібно і що воно дає.
Наше видання поцікавилося у генерального директора керуючої компанії — ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергія Зінченка, за чиєю ініціативою та чиїм коштом встановлюються такі світильники у будинках, чи багато багатоповерхівок вже обладнано ними та які плани у компанії на майбутнє щодо енергозбереження.
На зауваження, що не всі мешканці, особливо старшого віку, вміють користуватися QR-кодом і не розуміють, для чого взагалі потрібен телеграм-бот, керівник ТОВ «Житлорембудсервіс» відповів, що такі люди можуть телефонувати на диспетчерську службу підприємства «Швидка житлово-комунальна допомога», яка працює цілодобово за номерами: 0674008067, або 0993008067.
Посилання на телеграм-бот ТОВ «Житлорембудсервіс».
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