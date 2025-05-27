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«Житлорембудсервіс» реалізовує програму енергозбереження у багатоповерхівках Кременчука — чому це не всім подобається

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 162

 

У керуючої компанії є власна програма енергозбереження, націлена на те, щоб під’їзди у багатоповерхівках освітлювалися лише тоді, коли там є люди

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка будинку № 13 на вулиці Перемоги. У під’їздах цієї багатоповерхівки нещодавно встановили нові світильники з датчиками руху. Вночі у під’їзді темно, якщо у ньому нікого немає, а світло вмикається тільки тоді, коли хтось рухається. Це не сподобалося нашій читачці.

 

— Дбати про економію електроенергії — це добре, проте, ці світильники вмикаються і вдень, коли на вулиці світло. А от вночі, світла дуже бракує, бо якщо хтось подзвонив у двері та не рухається, то у вічко бачу суцільну темряву і це лякає, — пояснила жінка.

Крім того, вона не вміє користуватися QR-кодом з посиланням на телеграм-бот, який керуюча компанія розмістила на оголошенні про встановлення нових світильників з датчиками руху. Та не розуміє, навіщо це потрібно і що воно дає.

Наше видання поцікавилося у генерального директора керуючої компанії — ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергія Зінченка, за чиєю ініціативою та чиїм коштом встановлюються такі світильники у будинках, чи багато багатоповерхівок вже обладнано ними та які плани у компанії на майбутнє щодо енергозбереження.

— У нашій компанії є власна програма енергозбереження. Хочемо, щоб під’їзди у багатоповерхівках освітлювалися, як у всьому світі — коли там є люди. Це економить електроенергію, а наразі це вкрай актуальне питання для України. На цей час ми вже обладнали такими світильниками з датчиками руху близько 40% будинків, які обслуговуємо. До кінця наступного року плануємо обладнати 100%. На це використовуємо власні кошти, тобто ті, які нам платять мешканці будинків згідно з тарифом за надані нами послуги, — розповів Сергій Зінченко.

 

На зауваження, що не всі мешканці, особливо старшого віку, вміють користуватися QR-кодом і не розуміють, для чого взагалі потрібен телеграм-бот, керівник ТОВ «Житлорембудсервіс» відповів, що такі люди можуть телефонувати на диспетчерську службу підприємства «Швидка житлово-комунальна допомога», яка працює цілодобово за номерами: 0674008067, або 0993008067.

— Наша диспетчерська служба працює цілодобово. Тобто про якісь проблеми можна повідомити або через телеграм-бот, скориставшись QR-кодом для його швидкого знаходження, а можна й просто зателефонувавши диспетчеру. Щодо того, що світильники включаються вдень — то саме про це і треба було нам повідомити тим чи іншим способом. У цьому будинку ми їх встановили нещодавно, і за зверненням мешканців наші працівники прибувають та їх налагоджують, — додав Сергій Зінченко.

Посилання на телеграм-бот ТОВ «Житлорембудсервіс».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Житлорембудсервіс Керуюча компанія енергозбереження
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