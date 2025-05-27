Завтра у Кременчуці попрощаються із захисником Олександром Крівченком

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 263

У середу, 28 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військвослужбовця Олександра Крівченка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син, люблячий чоловік та батько — помер 18 травня 2025 року.

Прощання та поховання Олександра Крівченка відбудеться завтра, 28 травня:

11.00 — відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.