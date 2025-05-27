Завтра у Кременчуці попрощаються із захисником Олександром Крівченком

У середу, 28 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військвослужбовця Олександра Крівченка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, люблячий чоловік та батько — помер 18 травня 2025 року.
Прощання та поховання Олександра Крівченка відбудеться завтра, 28 травня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
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