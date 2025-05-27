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У Кобеляках на Полтавщині невідомі зняли прапори у меморіалі загиблих оборонців України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192 Коментарів: 1

 

Нині справою займаються правоохоронці

У місті Кобеляки на Полтавщині невідомі зняли державні прапори на тимчасовому меморіалі, присвяченому захиблим захисникам України. Про це інформують у пресслужбі Кобеляцької міської ради.

Відомо, що зняли прапори у ніч на 26 травня. Як зазначають у міськраді, один із них просто викинули. 

Ми звертаємося до молоді. До тих, кому, нібито, «нічим зайнятися». До тих, хто шукає гострих відчуттів, адреналіну, нових вражень. Є багато шляхів проявити себе — у спорті, волонтерстві, навчанні, творчості. Але точно не через зневагу до державних символів і пам’яті полеглих Героїв, — додають представники міської ради.

Нині ситуація перебуває під контролем правоохоронців, триває перевірка.

Нагадаємо, у Кременчуці неодноразово траплялися дрібні крадіжки із могил полеглих захисників на Свіштовському кладовищі. Також на одній із могил невідомі пошкодили флагшток. Поліція шукає причетних до скоєного.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кобеляцька міськрада
Теги: прапор меморіал Кобеляки
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Коментарі: 1

1 489
Andron777:
Сьогодні, 17:37

Та чого невідомі? Це ті ж самі малолітні шо і авто військових палять. За тридцять каZапсячих серебряників шо хочеш зроблять, тварини...


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