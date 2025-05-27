У Кобеляках на Полтавщині невідомі зняли прапори у меморіалі загиблих оборонців України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192 Коментарів: 1

У місті Кобеляки на Полтавщині невідомі зняли державні прапори на тимчасовому меморіалі, присвяченому захиблим захисникам України. Про це інформують у пресслужбі Кобеляцької міської ради.

Відомо, що зняли прапори у ніч на 26 травня. Як зазначають у міськраді, один із них просто викинули.

Ми звертаємося до молоді. До тих, кому, нібито, «нічим зайнятися». До тих, хто шукає гострих відчуттів, адреналіну, нових вражень. Є багато шляхів проявити себе — у спорті, волонтерстві, навчанні, творчості. Але точно не через зневагу до державних символів і пам’яті полеглих Героїв, — додають представники міської ради.

Нині ситуація перебуває під контролем правоохоронців, триває перевірка.

Нагадаємо, у Кременчуці неодноразово траплялися дрібні крадіжки із могил полеглих захисників на Свіштовському кладовищі. Також на одній із могил невідомі пошкодили флагшток. Поліція шукає причетних до скоєного.