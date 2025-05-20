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Крадіжки на Свіштовському кладовищі продовжуються: із могили полеглого воїна Дмитра Кучерявого вкрали штучне освітлення

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 690

 

Дружина полеглого воїна знову звернулася до правоохоронних органів щодо крадіжки

Після нашої публікації минулого тижня щодо дрібних крадіжок із могил загиблих військовослужбовців на Свіштовському кладовищі такі випадки продовжуються й далі.

До нас знову звернулася дружина полеглого захисника Дмитра Кучерявого, Ірина. Жінка розповідає: до надгробка по периметру було болтиками прикручене штучне освітлення. Також посередині знаходилась лампочка, яка підсвічувала портрет Дмитра. А сьогодні, 20 травня, усього цього немає.

Могили Дмитра Кучерявого раніше
Могила Дмитра Кучерявого зараз

Ірина також повідомила, що вона знову звернулася до правоохоронних органів щодо чергової крадіжки.

За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, кримінальне провадження за фактом крадіжки відкрили за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), всі обставини інциденту встановлюються. 

Що відомо про крадіжки на Свіштовському кладовищі

Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.

За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.

Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.

Більше інформації про ситуацію — у нашому матеріалі.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Свіштовське кладовище могила загиблі на війні крадіжка
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