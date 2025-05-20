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У Кременчуці просять знести скульптуру «Незламна» у парку Миру: петиція набрала необхідну кількість підписів

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1 015 Коментарів: 2

Ініціаторка петиції Тетяна Руденко стверджує, що скульптура «викликала у багатьох містян виключно неприємні враження та асоціації»

Жителі Кременчука створили петицію про демонтаж скульптури «Незламна» у парку Миру. Звернення набрало необхідну кількість підписів для того, щоб його розглянув міський голова. Про це стало відомо з сайту електронних звернень та петицій за 20 травня.

Ініціаторка петиції Тетяна Руденко стверджує, що скульптура «викликала у багатьох містян виключно неприємні враження та асоціації».

— Автомат у руках в наш час одразу асоціюється з боротьбою за Україну та фронтом, але тоді як же недоречно тут виглядає відверта сукня і вінок. Вигляд скульптури є вульгарним, несе у собі «шароварний» характер та знецінює жінок, — пише авторка звернення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: архітектура
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Коментарі: 2

1 439
evil:
Сьогодні, 15:29

В мене є пропозиція. Треба переробити скульптору. Нехай жінка тримає автомат так наче здійснює прицвльний вогонь на ураження. І встановити оновлену скульптору у сесійній залі міської ради. Так аби дуло автомата було націлено на призидію.


3 0
131
колобок:
Сьогодні, 15:34

250 голосів – мізерна частка на Кременчук. Петицій треба було створити дві – "прибрати" і "не прибрати". А раптом друга набрала б 1250 голосів?

З яких пір зображення в мистецтві жіночого тіла почало знецінювати жінок? І термін " шароварщина" тут взагалі недоречний. В розірваному одязі, але міцно тримає зброю! Мистецтво – воно таке…  Хтось бачить в скульптурі збірний образ мужньої української жінки, а хтось - тітьки.

А що тоді казати про деякі відверті дії "фемен"? Питань не виникає?

Чи мож про Данаю петицію створити? Чи про ілюстрації Малакова до "Декамерону"?

Скульптуру встановлено поспіхом, без розгляду інших варіантів, без обговорення, тому й оця круговерть відбувається. Ну а автор тепер сто разів подумає, чи дарувати щось надалі від чистого серця. Тільки продавати!

До речі, цю жінку з автоматом скоро можна буде виставити на аукціон, оскільки навкруг неї виникли настільки бурхливі емоції, що зробило її неочікувано популярною.


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