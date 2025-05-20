У Кременчуці просять знести скульптуру «Незламна» у парку Миру: петиція набрала необхідну кількість підписів

Ініціаторка петиції Тетяна Руденко стверджує, що скульптура «викликала у багатьох містян виключно неприємні враження та асоціації»
Жителі Кременчука створили петицію про демонтаж скульптури «Незламна» у парку Миру. Звернення набрало необхідну кількість підписів для того, щоб його розглянув міський голова. Про це стало відомо з сайту електронних звернень та петицій за 20 травня.
Ініціаторка петиції Тетяна Руденко стверджує, що скульптура «викликала у багатьох містян виключно неприємні враження та асоціації».
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».
Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».
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