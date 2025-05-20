У Кременчуці просять знести скульптуру «Незламна» у парку Миру: петиція набрала необхідну кількість підписів

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1 015 Коментарів: 2

Жителі Кременчука створили петицію про демонтаж скульптури «Незламна» у парку Миру. Звернення набрало необхідну кількість підписів для того, щоб його розглянув міський голова. Про це стало відомо з сайту електронних звернень та петицій за 20 травня.

Ініціаторка петиції Тетяна Руденко стверджує, що скульптура «викликала у багатьох містян виключно неприємні враження та асоціації».

— Автомат у руках в наш час одразу асоціюється з боротьбою за Україну та фронтом, але тоді як же недоречно тут виглядає відверта сукня і вінок. Вигляд скульптури є вульгарним, несе у собі «шароварний» характер та знецінює жінок, — пише авторка звернення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста, який цього року відзначатимуть в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Скульптура зображує жінку у вінку та зі зброєю в руках — символ мужності й стійкості українців. Однак частина містян сприйняла її неоднозначно. У соцмережах користувачі розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою. На засіданні виконкому 15 травня міський голова Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».