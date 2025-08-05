Об’єкт архітектури: у Кременчуці виготовлять облікову документацію на будівлю колишньої школи №13

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Кременчуцький виконавчий комітет замовив виготовлення облікової документації на об’єкт архітектури «Школа № 13». Це коштувало 70 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro за 4 серпня.

Виготовлення документів замовили у місцевого підприємця Мацака Олексія Андрійовича. Основна діяльність ФОП — спеціалізація у сфері архітектури. Загалом найбільше за вартістю держзамовлень підприємець мав з управлінням культури і туризму Кременчуцької міської ради — майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, будівлю колишньої школи № 13 звели у 1934–1936 роках. Її побудували однією з перших в Україні за типовим проєктом, розрахованим на 800 дітей. Заклад закрили у 2013 році рішенням сесії Кременчуцької міськради.