У Кременчуці організовуватимуть фестиваль культури «Мо2аїка»

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З 16 по 17 серпня у Кременчуці проведуть фестиваль культури «Мо2аїка». Про це повідомили у кременчуцькому культурному об’єднанні О’Комова.

Дводенний мультижанровий фест об’єднає у собі майстер-класи, ярмарок, забіг, лекції, благодійні ініціативи, перформанси та музичні лайви від кременчуцьких артистів, кінопокази тощо.

Фестиваль проходитиме у міському Палаці культури. Вхід вільний.

Нагадаємо, фестиваль «Мозаїка» вперше організували у Кременчуці у 2023 році. Це був відкритий простір синергії, який став «об’єднаним світилом міського андерграунду», писало О’Комовá. Подія, яка з розмаїття елементів формувало динамічний орнамент — картину міського життя нового покоління.