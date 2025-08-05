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Кременчук, Культура

У Кременчуці організовуватимуть фестиваль культури «Мо2аїка»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 121

Фестиваль проходитиме у міському Палаці культури

З 16 по 17 серпня у Кременчуці проведуть фестиваль культури «Мо2аїка». Про це повідомили у кременчуцькому культурному об’єднанні О’Комова. 

Дводенний мультижанровий фест об’єднає у собі майстер-класи, ярмарок, забіг, лекції, благодійні ініціативи, перформанси та музичні лайви від кременчуцьких артистів, кінопокази тощо.

Фестиваль проходитиме у міському Палаці культури. Вхід вільний.

Нагадаємо, фестиваль «Мозаїка» вперше організували у Кременчуці у 2023 році. Це був відкритий простір синергії, який став «об’єднаним світилом міського андерграунду», писало О’Комовá. Подія, яка з розмаїття елементів формувало динамічний орнамент — картину міського життя нового покоління.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: фестиваль андеграунд мистецтво
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