У Кременчуці таксист отримав вирок за нічну аварію із трьома травмованими: серед них був військовий

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 284

1 серпня Автозаводський районний суд Кременчука визнав винним місцевого жителя у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до травмування трьох людей. Про це йдеться у вироку суду.

Аварія сталась 5 листопада 2024-го, близько 00.05, на перехресті Європейської та Сержанта Мельничука. Водій Volkswagen E-Golf виїхав з другорядної дороги, не зупинився перед знаком «Проїзд без зупинки заборонено» та не надав перевагу автомобілю ВАЗ, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії та пасажирка.

За даними судово-медичної експертизи, водій ВАЗ отримав черепно-мозкову травму, переломи та забої, які класифікували як ушкодження середнього ступеня тяжкості. Пасажирка Volkswagen дістала перелом руки. Як вказано у повідомленні поліції Полтавщини, водія Volkswagen також тієї ночі госпіталізували, але у вироку ступінь тяжкості травмування не зазначено.

Свідчення постраждалих

Пасажирка, яка їхала в салоні Volkswagen, розповіла суду, що того вечора викликала таксі, щоб поїхати додому. Сіла на заднє сидіння й під час руху дивилася в телефон. Раптово відчула сильний удар — момент зіткнення не бачила. Спершу відмовилася від медичної допомоги, але наступного дня звернулася до лікарів через сильний біль у правій руці. Їй діагностували перелом.

Водій ВАЗ підтвердив, що рухався головною дорогою, коли на перехрестя без зупинки виїхав Volkswagen і врізався в нього. Чоловік зазначив, що після аварії його госпіталізували до нейрохірургічного відділення. Через отримані травми він змушений був звільнитися з військової служби.

Що вирішив суд

Обвинувачений визнав провину, погодився з усіма обставинами та визнав цивільний позов прокурора щодо компенсації вартості лікування. Але не погодився повністю компенсувати моральну шкоду потерпілим.

Суд призначив йому 1 рік обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на 2 роки. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Також суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих: зобов’язав обвинуваченого виплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди водієві ВАЗ та 20 тисяч — пасажирці.

Нагадаємо, 4 серпня у місті Гребінка Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінка.