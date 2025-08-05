У Гребінці на Полтавщині автівка збила велосипедистку — жінку госпітулізували

4 серпня близько 12.00 у місті Гребінці Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ-21063, під керуванням 19-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 30-річна місцева мешканка. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.
Нагадаємо, 21 липня на проспекті Свободи у Кременчуці сталася ДТП, в якому травмувався велосипедист.
Нещодавно ми писали, що 15 липня на Кременчуччині велосипедистка потрапила під колеса легковика.
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