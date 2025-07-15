У Зінькові велосипедист потрапив до лікарні після зіткнення з Toyota

14 липня на перехресті вулиць Героїв України та Воздвиженської в Зінькові сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, автомобіль Toyota під керуванням 59-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким їхав 62-річний чоловік. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми середньої тяжкості — його госпіталізували до місцевої лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Причини ДТП з’ясовують слідчі Зіньківського відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно у Хоролі мотоцикл зіткнувся з ВАЗом — мотоцикліста госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.