У Хоролі мотоцикл зіткнувся з ВАЗом — мотоцикліста госпіталізували

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13 липня, близько 13.00 на вулиці Небесної Сотні в Хоролі сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Kawasaki, під керуванням 22-річного водія, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 33-річний водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Хорольщини почав розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 8 липня у Крюкові сталася смертельна аварія — мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. Від удару водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці події.

Того ж дня в районі Чечелеве сталася ще одна серйозна ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст загинув, а його неповнолітній пасажир потрапив до лікарні.