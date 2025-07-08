У Крюкові мотоцикліст загинув у ДТП — соцмережі

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Аварія сталася під вечір — мотоцикл зіткнувся з легковиком

8 липня у Кременчуці в Крюкові сталася смертельна аварія. За попередніми даними очевидців, мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. Від удару водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці події.

На фото з місця аварії видно перевернутий мотоцикл, уламки та карету швидкої допомоги. Офіційної інформації поліції на момент публікації немає.