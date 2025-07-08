У Крюкові мотоцикліст загинув у ДТП — соцмережі

Аварія сталася під вечір — мотоцикл зіткнувся з легковиком
8 липня у Кременчуці в Крюкові сталася смертельна аварія. За попередніми даними очевидців, мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. Від удару водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці події.
На фото з місця аварії видно перевернутий мотоцикл, уламки та карету швидкої допомоги. Офіційної інформації поліції на момент публікації немає.
Зі слів одного із свідків ДТП, обидва водії намагалися уникнути зіткнення, виїхали на зустрічну смугу, мотоцикліст не впорався із керуванням, впав і вдарився головою об бордюр. На авто взагалі немає ніяких пошкоджень.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня поблизу села Климівка в ДТП загинув 18-річний мотоцикліст.
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