На Полтавщині в ДТП загинув 18-річний мотоцикліст

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Юнак не впорався з керуванням на луговій стежці — поліція відкрила провадження

У ніч з 3 на 4 липня поблизу села Климівка Ланнівської громади Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 18-річний мотоцикліст, рухаючись по луговій стежці на мотоциклі Mustang, не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та впав.

Унаслідок падіння хлопець отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.

Поліція встановлює всі обставини ДТП. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

Нагадаємо, 2 липня у селі Гоголеве Великобагачанської громади сталася ДТП за участі мотоцикла Forte та автомобіля Daewoo Lanos.