У Гадячі водій збив велосипедистку: жінка померла в лікарні

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Увечері 4 липня в Гадячі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, близько 20.10 на вулиці Полтавській автомобіль Daewoo Lanos, яким керував місцевий 34-річний чоловік, збив велосипедистку.

За попередньою інформацією, 76-річну жінку з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Врятувати її не вдалося — вона померла в медичному закладі.

Поліція встановлює обставини події. Слідчі, під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури, розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.