У Пирятині водій трактора намагався відкупитися від поліції

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У чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю — за спробу підкупу тепер йому загрожує кримінальна відповідальність

На вулиці Ярмарковій у Пирятині поліціянти зупинили водія трактора, який керував транспортом з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час перевірки драгер показав 1,6 проміле алкоголю в організмі.

Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар, повідомив Володимир Кудеря, т.в.о. начальника відділення №1 Лубенського райвідділу поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Протиправні дії водія задокументували на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, на порушника також склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування у стані сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно 35-річний житель Полтавського району намагався підкупити поліцейських, аби уникнути покарання за водіння у стані наркотичного сп’яніння.