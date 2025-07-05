У Пирятині водій трактора намагався відкупитися від поліції

У чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю — за спробу підкупу тепер йому загрожує кримінальна відповідальність
На вулиці Ярмарковій у Пирятині поліціянти зупинили водія трактора, який керував транспортом з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час перевірки драгер показав 1,6 проміле алкоголю в організмі.
Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар, повідомив Володимир Кудеря, т.в.о. начальника відділення №1 Лубенського райвідділу поліції.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Протиправні дії водія задокументували на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі.
Крім того, на порушника також склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування у стані сп’яніння.
Нагадаємо, нещодавно 35-річний житель Полтавського району намагався підкупити поліцейських, аби уникнути покарання за водіння у стані наркотичного сп’яніння.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.