Книгарня, вбивство та пілот: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Рут Веа «Нуль днів»
Джастіна Кросс та її чоловік Гейб — найкращі фахівці з проникнення в системи безпеки. Компанії наймають їх для перевірки сильних і слабких сторін таких систем: Джастіна здійснює фізичні зломи, а Гейб дбає про цифрові аспекти. Після провалу рутинного завдання Джастіна повертається додому та знаходить свого чоловіка мертвим. На додачу поліція, схоже, вважає її єдиною підозрюваною.
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Еббі Ваксман «Книжкове життя Ніни Гілл»
Ніна Гілл — запекла інтроверта, щаслива у своєму затишному світі. Книгарня, де працює Ніна, — то її святиня, якби тільки не окремі набридливі клієнти. Для спілкування цілком достатньо мами та ще кількох друзів. Аж тут раптом у її життя вривається купа людей: річ у тім, що батько, якого дівчина ніколи не знала, помирає, але в нього лишається чимало рідних, що прагнуть познайомитися з Ніною.
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Ольга Саліпа «Пташка на долоні»
1917-1918 роки У Проскурів заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксені, котра щиро покохала одного з них. Таємниче зникає пілот першої в світі авіапошти Відень — Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу, залежить кар’єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере новий метод дактилоскопії та свого товариша, фотографа Юрія Юргилевича.
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