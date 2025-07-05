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Книгарня, вбивство та пілот: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 95

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Рут Веа «Нуль днів»

Джастіна Кросс та її чоловік Гейб — найкращі фахівці з проникнення в системи безпеки. Компанії наймають їх для перевірки сильних і слабких сторін таких систем: Джастіна здійснює фізичні зломи, а Гейб дбає про цифрові аспекти. Після провалу рутинного завдання Джастіна повертається додому та знаходить свого чоловіка мертвим. На додачу поліція, схоже, вважає її єдиною підозрюваною.
Раптово зважившись на втечу, Джастіна розуміє, що в неї обмаль часу, щоб знайти вбивцю та з’ясувати, кому вона може довіряти з членів родини, давніх друзів і навіть ворогів. Що ближче вона до істини, то ясніше бачить: у цій жорстокій грі на карту поставлено набагато більше, ніж видавалося на початку.

Еббі Ваксман «Книжкове життя Ніни Гілл»

Ніна Гілл — запекла інтроверта, щаслива у своєму затишному світі. Книгарня, де працює Ніна, — то її святиня, якби тільки не окремі набридливі клієнти. Для спілкування цілком достатньо мами та ще кількох друзів. Аж тут раптом у її життя вривається купа людей: річ у тім, що батько, якого дівчина ніколи не знала, помирає, але в нього лишається чимало рідних, що прагнуть познайомитися з Ніною.
Справжній нічний жах для інтроверта — зустрічі, розмови, нові компанії. До того ж її запеклий ворог Том виявляється милим чоловіком, який хоче з нею ближче познайомитися. Можливо, саме час зважитися і вийти з зони комфорту? Особливо якщо Ніна захоче дізнатися більше про батька.

  

 

Ольга Саліпа «Пташка на долоні»

1917-1918 роки У Проскурів заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксені, котра щиро покохала одного з них. Таємниче зникає пілот першої в світі авіапошти Відень — Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу, залежить кар’єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере новий метод дактилоскопії та свого товариша, фотографа Юрія Юргилевича.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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