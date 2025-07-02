У Полтаві чоловік намагався дати хабар патрульним — йому загрожує до 4 років

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Правоохоронці зупинили водія Skoda під наркотиками — той запропонував 10 тисяч гривень

35-річний житель Полтавського району намагався підкупити поліцейських, аби уникнути покарання за водіння у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Інцидент стався під час патрулювання: інспектори відділу №2 Полтавського райуправління поліції зупинили автомобіль Skoda. У водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень хабаря.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі). Порушнику загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Крім того, на чоловіка склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно на Хорольщині нетверезий водій також пропонував хабар поліцейським.