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Зеленський позбавив громадянства України очільника УПЦ (МП) Онуфрія

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 179

За даними СБУ, у 2002 році Березовський добровільно отримав російське громадянство. Про це він не повідомив українські органи влади, однак продовжував користуватися статусом громадянина України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства митрополита Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) Онуфрія — у миру Ореста Березовського. Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними СБУ, у 2002 році Березовський добровільно отримав російське громадянство. Про це він не повідомив українські органи влади, однак продовжував користуватися статусом громадянина України.

— Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха кирила (гундяєва), — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

Нагадаємо, торік депутати Верховної Ради України прийняли законопроєкт про заборону діяльності релігійних установ, що мають зв’язок з російською церквою. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з державою агресором, будуть перевірятися відповідною експертною комісією.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Reuters
Теги: УПЦ МП
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