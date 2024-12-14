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Топ новина, Кременчук

Кременчужани у соцмережах обурюються тим, що директор однієї зі шкіл «хлібом-сіллю» вітав священнослужителів УПЦ

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 5 052

Він, нібито, робив це у робочий час. Однак сам директор каже, що був у цей час у відпустці

14 грудня кременчужанка Ольга Пономаренко виклала у фейсбуці пост про те, що 13 грудня директор кременчуцької початкової школи № 15 в робочий час зустрічав представників Кременчуцької єпархії УПЦ разом з відповідними фотографіями з сайту єпархії. За її словами, фото з директором з сайту єпархії прибрали, однак скрини збереглися.

Згідно з повідомленням на сайті єпархії, в цей день «Митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай очолив Божественну Літургію у храмі на честь святого Андрія Первозванного, на березі річки Дніпро. Його Високопреосвященству співслужили священнослужителі храму і єпархії. Розділити радість молитви у Престольне свято храму зібралися віряни».

Коментаторів обурив не стільки сам факт присутності директора школи на заході, скільки те, що він був там у робочий час.

  

Ми звернулись до Андрія Пантерило за коментарем і він повідомив, що був в цей час у відпустці:

— На той час я другий день як перебував у відпустці за сімейними обставинами, тож, хоч це й було у робочий день, але я своїми обов’язками не нехтував. У понеділок уже буду на роботі.


Довідково:

Стаття 35 Конституції України: Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні.

Також з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календарСвято Андрія Первозванного українці раніше відзначали 13 грудня. Однак із переходом на новоюліанський календар дата торжества перенеслася на 13 днів. Тому день Андрія у 2024 році — це 30 листопада.

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Автор: Телеграф
Теги: УПЦ УПЦ МП директор
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