Подружжя, демон і Митькозавр: що кременчужанам почитати на вихідних

Шарі Лапена «Подружжя по сусідству» Марко й Анна з донькою Корою живуть у престижному районі Нью-Йорка. Одного разу їхні сусіди, Синтія і Грем, запрошують до себе на вечірку. Молоді батьки не хочуть залишати немовля, однак усе ж таки погоджуються прийти в гості. Вечірка не приносить радості Анні, до того ж вона помічає, що Синтія фліртує з її чоловіком. Вдома ж на них чекає жахлива картина: двері відчинені, речі розкидані, а маленької донечки немає. Хто викрав їхню доньку, завдавши сім’ї такого болю? Детектив Ресбак підозрює, що до справи причетні самі батьки.