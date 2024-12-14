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Подружжя, демон і Митькозавр: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 91

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Шарі Лапена «Подружжя по сусідству»

Марко й Анна з донькою Корою живуть у престижному районі Нью-Йорка. Одного разу їхні сусіди, Синтія і Грем, запрошують до себе на вечірку. Молоді батьки не хочуть залишати немовля, однак усе ж таки погоджуються прийти в гості. Вечірка не приносить радості Анні, до того ж вона помічає, що Синтія фліртує з її чоловіком. Вдома ж на них чекає жахлива картина: двері відчинені, речі розкидані, а маленької донечки немає. Хто викрав їхню доньку, завдавши сім’ї такого болю? Детектив Ресбак підозрює, що до справи причетні самі батьки.

Стефан Грабинський «Демон руху»

Оповідання з цієї книги, включені до багатьох антологій світової фантастики. Герої цих творів стикаються з таємничими й незвичайними явищами, які змінюють їх внутрішньо. Автор порушує психологічні, філософські й метафізичні проблеми людського буття і свій жанр пропонує називати психо- або мета фантастикою. Містика, якою оповито все, що відбувається на сторінках цієї книги, просякнута неабияким ліризмом та тримає в напрузі з першої й до останньої сторінки.

  

 

 

Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки»

Історія ця починається зовсім звичайно. Друзі-п’ятикласники Сергій та Митько приїхали на літній відпочинок у село. Вчителька ботаніки дала їм завдання — зібрати колекцію комах. Але хто ж міг подумати, що замість комах хлопці почнуть полювати на… страшну химеру, що живе в озері. Звідки взялася та потвора, як її захопити? Друзі починають діяти.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: starylev.com.ua
Теги: книги бібліотека
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