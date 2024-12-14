Уряд скоротить кількість державних підприємств із трьох тисяч до ста

Кабмін ухвалив політику держвласності: зменшення кількості держкомпаній, впровадження прозорого управління та нові стандарти звітності
Кабінет Міністрів України ухвалив політику державної власності, яка передбачає масштабну оптимізацію кількості державних підприємств. Замість понад 3 000 держкомпаній, які існують сьогодні, планується залишити близько 100. Про це повідомила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для агентства «Інтерфакс-Україна».
Новий документ стане основою для реформування держпідприємств та впровадження прозорих стандартів управління. Основні напрями змін:
Оптимізація дозволить скоротити витрати держбюджету, підвищити ефективність держкомпаній і забезпечити прозорість їхньої діяльності. Політика також стане сигналом для міжнародних партнерів про готовність України до реформ і створення привабливого інвестиційного середовища.
Нагадаємо, торік в Україні зменшилася кількість чиновників.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.