Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Уряд скоротить кількість державних підприємств із трьох тисяч до ста

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 88

 Кабмін ухвалив політику держвласності: зменшення кількості держкомпаній, впровадження прозорого управління та нові стандарти звітності

Кабінет Міністрів України ухвалив політику державної власності, яка передбачає масштабну оптимізацію кількості державних підприємств. Замість понад 3 000 держкомпаній, які існують сьогодні, планується залишити близько 100. Про це повідомила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для агентства «Інтерфакс-Україна».

Що передбачає політика

Новий документ стане основою для реформування держпідприємств та впровадження прозорих стандартів управління. Основні напрями змін:

  1. Оптимізація держактивів: аналіз та поділ підприємств на ті, що залишаться у власності держави, і ті, які підлягатимуть приватизації або ліквідації.
  2. Корпоративне управління: впровадження міжнародних стандартів, розмежування функцій управління, регулятора та власника, формування наглядових рад із прозорими принципами винагороди.
  3. Контроль і звітність: державні компанії будуть зобов’язані регулярно звітувати про діяльність, розкривати фінансові показники та виконувати «листи очікувань» із конкретними KPI.
  4. Політика винагород: зарплати керівників держкомпаній і членів наглядових рад визначатимуться на ринковому рівні та не перевищуватимуть встановлених обмежень.
  5. Дивідендна політика: під час воєнного стану держкомпанії спрямовуватимуть 75% прибутку до бюджету, а в майбутньому розмір дивідендів залежатиме від ефективності управління (показника ROE).

Що це дасть

Оптимізація дозволить скоротити витрати держбюджету, підвищити ефективність держкомпаній і забезпечити прозорість їхньої діяльності. Політика також стане сигналом для міжнародних партнерів про готовність України до реформ і створення привабливого інвестиційного середовища.

Нагадаємо, торік в Україні зменшилася кількість чиновників.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gbs.kse.ua
Теги: держслужбовці приватизація реформа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх