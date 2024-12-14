Уряд скоротить кількість державних підприємств із трьох тисяч до ста

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 88

Кабінет Міністрів України ухвалив політику державної власності, яка передбачає масштабну оптимізацію кількості державних підприємств. Замість понад 3 000 держкомпаній, які існують сьогодні, планується залишити близько 100. Про це повідомила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для агентства «Інтерфакс-Україна».

Що передбачає політика

Новий документ стане основою для реформування держпідприємств та впровадження прозорих стандартів управління. Основні напрями змін:

Оптимізація держактивів: аналіз та поділ підприємств на ті, що залишаться у власності держави, і ті, які підлягатимуть приватизації або ліквідації. Корпоративне управління: впровадження міжнародних стандартів, розмежування функцій управління, регулятора та власника, формування наглядових рад із прозорими принципами винагороди. Контроль і звітність: державні компанії будуть зобов’язані регулярно звітувати про діяльність, розкривати фінансові показники та виконувати «листи очікувань» із конкретними KPI. Політика винагород: зарплати керівників держкомпаній і членів наглядових рад визначатимуться на ринковому рівні та не перевищуватимуть встановлених обмежень. Дивідендна політика: під час воєнного стану держкомпанії спрямовуватимуть 75% прибутку до бюджету, а в майбутньому розмір дивідендів залежатиме від ефективності управління (показника ROE).

Що це дасть

Оптимізація дозволить скоротити витрати держбюджету, підвищити ефективність держкомпаній і забезпечити прозорість їхньої діяльності. Політика також стане сигналом для міжнародних партнерів про готовність України до реформ і створення привабливого інвестиційного середовища.

Нагадаємо, торік в Україні зменшилася кількість чиновників.