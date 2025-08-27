На Тернопільщині під час ходи до Почаєва мобілізували священника з Кременчуцької єпархії УПЦ

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 749

Під час пішої ходи прихильників УПЦ МП до Почаєва співробітники територіального центру комплектування мобілізували священника з Кременчуцької єпархії УПЦ МП Богдана Матвіїва. Про це повідомляють Zaxid.net та спільнота «Діалог.тут».

За словами його дружини, протоієрей перевозив на авто «хворих і втомлених» паломників, коли його зупинили та доставили до ТЦК. Нині священник перебуває на рівненському полігоні.

Вона уточнила, що у родині п’ятеро дітей, один із синів уже служить у Збройних силах України. Водночас у публікації «Діалог.тут» з’являлася уточнена інформація, що троє з дітей — повнолітні.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили факт мобілізації, але деталей не надали. Там нагадали, що право на відстрочку від мобілізації мають чоловіки, які утримують не менше трьох неповнолітніх дітей, а для цього повинні бути належним чином оформлені документи.

Довідково: щороку в серпні віряни УПЦ МП здійснюють хресну ходу з Кам’янця-Подільського на Хмельниччині до Свято-Успенської Почаївської лаври. Це близько 250 кілометрів, і за різними роками участь у ній брали від 20 до 30 тисяч людей.