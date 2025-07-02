Президент України вручив орден Богдана Хмельницького офіцеру з Полтави: у бою врятував двох поранених бійців

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У бою майор Анатолій Снітко отримав два уламкових поранення, але відмовився від евакуації та продовжив бойову роботу

Командир роти зв’язку управління полтавської 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України майор Анатолій Снітко отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня з рук Президента України. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на інформацію 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Майор Снітко брав участь у бойових діях перших днів повномасштабної війни — з 25 лютого 2022 року. Воював на Донеччині — пройшов Бахмут, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку та Курахове.

У жовтні 2023 року у складі зведеної ротно-тактичної групи, йому довелося стримати штурм трьох бригад ворога на позиціях біля Степового, щоб не допустити оточення захисників Авдіївки. Понад 10 діб під щільним вогнем противника ротна тактична група втримувала позиції, знищивши десятки окупантів та ворожу техніку. Крім того, вдалося захопити полонених із цінною інформацією.

Під час участі у боях на Курщині офіцер розгорнув передовий командний пункт та очолив його, налагодивши постійний зв’язок для безперервного оперативного управління бойовими підрозділами, та організував активну взаємодію з суміжними підрозділами. Коли внаслідок атаки ворожого FPV-дрону поруч з будівлею загорівся бойовий автомобіль суміжного підрозділу , а поранені члени екіпажу не змогли самостійно вибратися, майор Снітко з помічником, попри небезпеку вибуху та повторної дронової атаки, витягли двох поранених бійців у безпечне місце та надавали їм першу допомогу до приїзду евакуації.

Через значне наближення лінії фронту та щільні атаки FPV-дронів чергова зміна у складі трьох військовослужбовців на чолі з майором Снітком упродовж 10 днів залишалася заблокованою на командному пункті з мінімальними запасами їжі та води. Підгадавши час, коли погода не сприяла польотам ворожих дронів, майор Снітко прийняв рішення про евакуацію групи власними силами. Полагодивши пошкоджене авто, під обстрілами він вивіз людей і засоби зв’язку в безпечну зону.

Під час евакуації офіцер отримав два уламкових поранення. Проте, майор Снітко відмовився від евакуації та продовжив бойову роботу.

Боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України

Нагадаємо, 25 червня ми писали, що 116-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ відзначала сьому річницю з дня створення, З першого дня повномасштабного вторгнення бригада стала на захист України. У складі цієї бригади воює кременчуцький 145-й окремий батальйон територіальної оборони.

У липні минулого року ми писали, що військовослужбовцю 116-ї окремої бригади територіальної оборони Івану Чорному надали звання Героя України із врученням ордену «Золота Зірка».

Раніше ми повідомляли, що 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ була відзначена бойовим прапором у 2022 році.