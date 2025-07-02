У Полтаві патрульний автомобіль в'їхав у дерево і перекинувся

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 313

2 липня на вулиці Нижньомлинській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронців.

Близько 7.00 водій поліцейського автомобіля Renault Duster не впорався з керуванням, в'їхав у дерево, внаслідок чого автівка перекинулась. У ДТП обійшлося без постраждалих, однак транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

На водія склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення ПДР, що призвело до ДТП). Наразі триває службова перевірка.