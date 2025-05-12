У Кременчуці 12 травня на Набережній лейтенанта Дніпрова сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль патрульної поліції та автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Подробиці ДТП наразі уточнюються.

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«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо аварії до керівника станції швидкої допомоги Юрія Малинки та пресслужби патрульної поліції.

Юрій Малинка повідомив, що карета «швидкої» у цей час їхала на виклик, тобто пацієнта у кареті не було. Як йому стало відомо зі слів медиків із місця події, «швидка» їхала головною дорогою, а водій патрульної машини не надав переваги в русі. Серед працівників «швидкої» ніхто не постраждав.

Те ж саме підтвердили і у пресслужбі патрульної поліції: автомобіль патрульної поліції повертав ліворуч та не надав дорогу кареті «швидкої». Потерпілих внаслідок аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.

Нагадаємо, торік у Крюкові патрульні потрапили в ДТП під час погоні.