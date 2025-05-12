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У Кременчуці в ДТП потрапили патрульні та «швидка» (доповнено)

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 1 370 Коментарів: 1

На Набережній лейтенанта Дніпрова зіткнулися службові авто

У Кременчуці 12 травня на Набережній лейтенанта Дніпрова сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль патрульної поліції та автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Подробиці ДТП наразі уточнюються.


Доповнено:

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо аварії до керівника станції швидкої допомоги Юрія Малинки та пресслужби патрульної поліції.

Юрій Малинка повідомив, що карета «швидкої» у цей час їхала на виклик, тобто пацієнта у кареті не було. Як йому стало відомо зі слів медиків із місця події, «швидка» їхала головною дорогою, а водій патрульної машини не надав переваги в русі. Серед працівників «швидкої» ніхто не постраждав.

Те ж саме підтвердили і у пресслужбі патрульної поліції: автомобіль патрульної поліції повертав ліворуч та не надав дорогу кареті «швидкої». Потерпілих внаслідок аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.

Нагадаємо, торік у Крюкові патрульні потрапили в ДТП під час погоні.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП з поліцією швидка допомога
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Коментарі: 1

5 090
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:02

Понабирали по приватці😀


7 0

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