Нетверезий водій на Полтавщині пропонував хабар поліцейським: розпочато кримінальне провадження

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1

У селі Ковалі на Хорольщині 39-річний водій, зупинений за порушення правил дорожнього руху, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у поліції Полтавщини, під час патрулювання 26 червня поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ. У водія були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити освідування і запропонував поліцейським хабар.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Окрім того, на водія склали адміністративні протоколи за:

ч. 1 та 5 ст. 121 КУпАП — порушення правил керування та користування ременями безпеки;

ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування без відповідних документів;

ч. 1 ст. 130 КУпАП — відмова від проходження огляду на стан сп’яніння.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіка посадили на понад 5 років за п'яну ДТП.