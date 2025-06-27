Нетверезий водій на Полтавщині пропонував хабар поліцейським: розпочато кримінальне провадження

У селі Ковалі на Хорольщині 39-річний водій, зупинений за порушення правил дорожнього руху, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
Як повідомили у поліції Полтавщини, під час патрулювання 26 червня поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ. У водія були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити освідування і запропонував поліцейським хабар.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Окрім того, на водія склали адміністративні протоколи за:
Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіка посадили на понад 5 років за п'яну ДТП.
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