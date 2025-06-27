На Полтавщині чоловіка посадили на понад 5 років за п'яну ДТП

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 142

Жителя Семенівської громади засудили до понад 5 років ув’язнення за ігнорування судової заборони керувати авто. У нетверезому стані він спричинив ДТП

Семенівський райсуд засудив 41-річного жителя Семенівської громади Кременчуцького району до 5 років і 1 місяця позбавлення волі. Чоловік, попри заборону керувати авто, сів за кермо, потрапив у ДТП і виявився п’яним. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в Глобинській окружній прокуратурі.

Суд ще в серпні 2024 року позбавив його водійських прав на 10 років. Попри це, у березні 2025-го він знову сів за кермо та в нетверезому стані спричинив аварію.

Після цього на чоловіка склали адмінпротокол і відкрили кримінальне провадження за невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 Кримінального кодекса України). Справу розглянув Семенівський районний суд.

Прокурори Глобинської окружної прокуратури наполягали на реальному строку. Суд врахував також непогашену судимість чоловіка за майнові злочини.

Нагадаємо, що нещодавно водія, з вини якого загинули троє людей у Лубнах, засудили до 9 років тюрми.