У понеділок Кременчук попрощається із полеглим захисником Володимиром Ільченком

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У понеділок, 30 червня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Ільченком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий воїн — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 8 — загинув 21 червня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Володимира Ільченка відбудеться у понеділок, 30 червня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Релакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.