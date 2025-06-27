У понеділок Кременчук попрощається із полеглим захисником Володимиром Ільченком

У понеділок, 30 червня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Ільченком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий воїн — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 8 — загинув 21 червня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Володимира Ільченка відбудеться у понеділок, 30 червня:
Релакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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