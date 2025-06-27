У Кременчуці представлять стратегію міської кліматичної стійкості — просто неба

30 червня у Кременчуці відбудеться фінальна презентація стратегії міської кліматичної стійкості. Початок заходу о 17.00, місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам.
Стратегію розробляли протягом кількох місяців у співпраці з мешканцями та міською владою. У фокусі — ключові аспекти міського життя: безпека, мобільність, енергоефективність, доступність, зелені зони, культурна спадщина та адаптація до змін клімату.
Учасники зможуть ознайомитись із напрацюваннями, поставити запитання, висловити зауваження й запропонувати власні ідеї. Їх обіцяють врахувати перед фіналізацією документа.
Реєстрація триває до 15.00 30 червня за посиланням.
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