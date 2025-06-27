На вулиці Українській в Кременчуці правоохоронці виявили у чоловіка зіп-пакет з речовиною, схожою на наркотичну

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26 червня ввечері, патрулюючи вулицею Українською, інспектори роти ТОР спільно із працівниками Національної гвардії України звернули увагу на громадянина, який поводився підозріло. Згідно зі статтею 34 Закону України «Про Національну поліцію», патрульні провели поверхневу перевірку та виявили кристалічну речовину, обіг якої, ймовірно, заборонений законом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Попередньо дії особи розглядаються за статтею 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Санкція ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту) КК України передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис. грн), або виправними роботами на строк до 2-х років, або пробаційним наглядом на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

— Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетні до незаконного обігу наркотиків, повідомляйте на лінію 102, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 24 червня патрульні виявили у 50-річного місцевого жителя зіп-пакет із наркотиками. Чоловік помітно нервував, тож правоохоронці й вирішили провести поверхневу перевірку. У нього знайшли зіп-пакет із кристалічною речовиною, схожою на наркотики.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці правоохоронці викрили постачальника наркотиків: той зберігав удома близько 3 кг «травички».