У Кременчуці обрали керівний склад міського осередку партії «Європейська Солідарність»: туди увійшов депутат від забороненої «ОПЗЖ»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 305

На зборах партії «Європейська Солідарність», які відбулися сьогодні, 27 червня, у Кременчуці обрали голову міського осередку та керівний склад партії. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел, які були присутніми на зборах.

Відомо, що участь у партійних зборах брали 182 учасники. Вхід здійснювався за попередньо сформованими списками, а контролювали це чоловіки міцної статури, які представилися охороною готелю «Кремінь».

Представників кременчуцьких засобів масової інформації та місцевих активістів на захід не пустили. Проте, як нас стало відомо, на початку не пускали на збори і депутатку Кременчуцької міськради від партії «Європейська Солідарність» Ларису Гориславець.

Лариса Гориславець

За даними наших джерел, охорону зборів здійснювали представники приватної охоронної фірми «Скорпіон», засновником якої є Сергій Горбатюк. За даними сайту «Рух ЧЕСНО» Сергій Горбатюк був представником забороненої нині в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Також діяльність Сергія Горбатюка і його охоронної фірми «Скорпіон» пов’язують зі ще одним представником від «ОПЗЖ», депутатом Полтавської обласної ради від Кременчука Олегом Сазоновим.

Олег Сазонов

Попри те, що порядок денний зборів був підготовлений заздалегідь, ознайомитися з ним в учасників зборів не було змоги: про питання, винесені на розгляд, вони дізнавалися вже по факту під час їхнього обговорення.

Першим питанням порядку денного було припинення повноважень чинного керівника міського осередку політичної партії Сергія Яроша, який очолював осередок із 2020 року.

Сергій Ярош

Замість нього головою осередку обрали В’ячеслава Зелінського. Як пан Зелінський сам розповів про себе під час зборів, раніше він працював у правоохоронних органах, нині перебуває на пенсії та займається приватним підприємництвом. До складу «ЄС» входить із 2018 року.

В’ячеслав Зелінський. Джерело фото: ФБ-стоірнка «Європейська Солідарність Полтавщина»

У керівному складі партії — політики із сумнівною репутацією

Ще одним питанням, винесеним на розгляд зборів, було обрання політичної ради партії Кременчуцького міського осередку. До його складу обрали п’ятьох представників, із яких нам відомо про прізвища трьох. Це, власне, голова осередку В’ячеслав Зелінський, ще один депутат Кременчуцької міськради від «ЄС» Вадим Українець, який очолював Полтавське обласне патологоанатомічне бюро, та чинного депутата Кременчуцької райради Андрія Дрофу.

Вадим Українець

Андрій Дрофа

Раніше ми писали, що на останніх місцевих виборах Дрофа пройшов до ради за списками партії «Опозиційна платформа — За життя», яка нині заборонена. Цей факт підтверджується як офіційними даними Центральної виборчої комісії, так і його участю у партійних заходах. Наприклад, у 2021 році він активно виступав на зборах ОПЗЖ, де підтримував ініціативу щодо відкликання народного депутата Іллі Киви.

Цьогоріч у березні на сесії Кременчуцької районної ради голова ради Марія Іванченко повідомила, що частина колишніх членів фракції «ОПЗЖ» об’єдналися в депутатську групу «Єднання». До неї, зокрема, увійшов і Андрій Дрофа.

Кандидатура Дрофи у політичній раді міського осередку партії викликала обурення у присутніх. Зокрема, проти цього виступив іще один депутат Кременчуцької міськради від «ЄС» Богдан Лазоренко, який зауважив, що включення кандидатури Дрофи до керівного складу міського осередку партії «суперечить ціннісним та ідеологічним принципам і орієнтирам, які декларують лідери партії». Також, за його словами, більшість депутатів Верховної Ради від «Європейської Солідарності» виступають за те, щоб позбавити членів і депутатів від фракції ОПЗЖ в парламенті керівних посад в комітетах та підкомітетах Верховної Ради. Насамкінець Лазоренко додав, що на зборах немає можливості заслухати усіх преставників від «ЄС», оскільки троє чинних депутатів районної ради від партії — Євгеній Тарануха, Сергій Захожий та Микола Гудим — наразі служать у Збройних силах України.