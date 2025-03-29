У Кременчуцькій райраді припинила існування фракція ОПЗЖ. Депутати вийшли з її складу і створили нову групу

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 1 378 Коментарів: 1

Про це ніде не оголошувалось, розповіла голова райради

Ще у 2022 році у Кременчуцькій районній раді політична фракція «Опозиційна платформа — За життя» заявила про припинення свого існування та функціювання через те, що з її складу вийшли всі депутати. Про це повідомила голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко під час сесії ради 28 березня 2025 року.

За її словами, про розпуск фракції ніде не оголошувалось. Своєю чергою депутати, що вийшли з фракції ОПЗЖ, створили нову групу «Єднання».

Хто увійшов у цю групу:

Олег Шаповал (голова групи)

Андрій Дрофа

Віталіна Билім

Ігор Школовий

Нагадаємо, фракції «Опозиційна платформа – за життя» припинила своє існування у Кременчуцькій міській раді навесні 2022 року. Після розпуску фракції 7 депутатів (Геннадій Іванян, Федір Чураков, Ігор Шварцман, Наталія Погужельська, Костянтин Брижаха, Олександр Березянський та Дмитро Кармазін) увійшли до нової депутатської групи «Мій Кременчук». Нині проросійська партія ОПЗЖ є забороненою в Україні