Дронова атака 27 березня: росіяни атакували склади «Укргазвидобування» у Полтавській громаді

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 410

У складських приміщеннях зберігали матеріали й запасні частини для переробки нафти і газу

Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтавську громаду 13 дронами типу «Шахеди». Усі безпілотники летіли «по черговості, в одну точку» в напрямку складських приміщень підприємства «Укргазвидобування». Про це повідомив в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у коментарі телеканалу «ІРТ».

— Там знаходилися складські приміщення «Укргазвидобування», де зберігали матеріали й запасні частини до бурових установок та інших компонентів для переробки нафти й газу, — розповів він.

За словами посадовця, частину безпілотників збила протиповітряна оборона. Однак уламки впали на територію підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти «Укргазвидобування» та сусідні підприємства.

Дронова атака Полтави 27 березня: що відомо

Ввечері 27 березня російські війська атакували Полтаву безпілотниками і влучили у промислову зону міста. У Полтавській громаді загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджений Полтавський хлібокомбінат. Постраждалих немає, повідомляли в Полтавській міській раді та обласній військовій адміністрації.