Дронова атака 27 березня: росіяни атакували склади «Укргазвидобування» у Полтавській громаді

Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтавську громаду 13 дронами типу «Шахеди». Усі безпілотники летіли «по черговості, в одну точку» в напрямку складських приміщень підприємства «Укргазвидобування». Про це повідомив в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у коментарі телеканалу «ІРТ».
За словами посадовця, частину безпілотників збила протиповітряна оборона. Однак уламки впали на територію підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти «Укргазвидобування» та сусідні підприємства.
Ввечері 27 березня російські війська атакували Полтаву безпілотниками і влучили у промислову зону міста. У Полтавській громаді загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях.
Відомо, що внаслідок атаки пошкоджений Полтавський хлібокомбінат. Постраждалих немає, повідомляли в Полтавській міській раді та обласній військовій адміністрації.
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