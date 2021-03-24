Не мостом єдиним: які зміни чекають на Кременчук у найближчі роки

Синєгубов представив стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року
24 березня під час пресконференції голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов представив стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року в рамках всеукраїнського проекту «Велике будівництво».
Документ містить більше ніж 500 сторінок і стане основою для реалізації амбітних планів влади протягом наступних шести років.
Майже 50% фінансування від Державного фонду регіонального розвитку буде направлено на регіональні місцеві програми. Тож кожен населений пункт має розробити власні стратегії розвитку, аби мати чітке розуміння ситуації по кожному об’єкту.
Перш за все, продовжиться робота над зведенням нового мосту: цей проект є пріоритетним для уряду і президента. Вартість проекту – 11,2 млрд грн. Зазначається, що 95% матеріалів, які використають під час будівництва, будуть українськими.
Щодо медичної галузі, кременчужанам варто розраховувати на появу нової будівлі рентгено-діагносичного кабінету при Кременчуцькому онкодиспансері. На даний момент там немає сучасного лінійного прискорювача, але оновлений кабінет буде укомплектовано за останнім словом техніки.
Планується також побудувати сучасний дитячий садок у місті. Нещодавно закінчили зведення подібного садочка в Лохвиці, а найближчим часом розпочнуть роботи й в інших містах області.
Стратегією передбачено також проведення робіт з укріплення Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка, аби запобігти руйнуванню гори Пивиха. Щороку вода поглинає близько 7 метрів гори, яка представляла Полтавщину на всеукраїнському конкурсі «Сім природних чудес України», тож таке укріплення є вкрай необхідним.
Тож є вірогідність, що з’являться й інші цікаві проекти, направлені на підвищення рівня життя кременчужан.