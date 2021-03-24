Не мостом єдиним: які зміни чекають на Кременчук у найближчі роки

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Синєгубов представив стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року

24 березня під час пресконференції голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов представив стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року в рамках всеукраїнського проекту «Велике будівництво».





Документ містить більше ніж 500 сторінок і стане основою для реалізації амбітних планів влади протягом наступних шести років.





Майже 50% фінансування від Державного фонду регіонального розвитку буде направлено на регіональні місцеві програми. Тож кожен населений пункт має розробити власні стратегії розвитку, аби мати чітке розуміння ситуації по кожному об’єкту.









Що ж саме чекає на Кременчук?









Перш за все, продовжиться робота над зведенням нового мосту: цей проект є пріоритетним для уряду і президента. Вартість проекту – 11,2 млрд грн. Зазначається, що 95% матеріалів, які використають під час будівництва, будуть українськими.





Щодо медичної галузі, кременчужанам варто розраховувати на появу нової будівлі рентгено-діагносичного кабінету при Кременчуцькому онкодиспансері. На даний момент там немає сучасного лінійного прискорювача, але оновлений кабінет буде укомплектовано за останнім словом техніки.





Планується також побудувати сучасний дитячий садок у місті. Нещодавно закінчили зведення подібного садочка в Лохвиці, а найближчим часом розпочнуть роботи й в інших містах області.





Стратегією передбачено також проведення робіт з укріплення Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка, аби запобігти руйнуванню гори Пивиха. Щороку вода поглинає близько 7 метрів гори, яка представляла Полтавщину на всеукраїнському конкурсі «Сім природних чудес України», тож таке укріплення є вкрай необхідним.





«Стратегія буде удосконалюватися, доповнюватися, вона не є константою», – зазначив Олег Синєгубов.





Тож є вірогідність, що з’являться й інші цікаві проекти, направлені на підвищення рівня життя кременчужан.