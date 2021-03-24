Кременчужани просять про регулювальника на в’їзді на міст з боку Крюкова

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 168 Коментарів: 8

23 березня на офіційному сайті Кременчуцької міської ради з’явилася петиція з пропозицією встановлення регулярного регулювання руху на в’їзді на міст з боку Крюкова.





За словами автора, Олександра Макієнко, саме тут у будні дні з 7.00 до 9.00 протягом тривалого часу утворюються затори через повільний трафік при підйомі на міст. Виникає велике скупчення автомобілів, частина з яких під’їжджає з другорядних доріг. Часто виникають аварійні ситуації, адже часто водії нехтують правилами дорожнього руху заради можливості якнайшвидше вибратись із затору.





Минулого року під час капітального ремонту стиків на цьому місці встановили світлофор, але по закінченні робіт його демонтували.

Іноді черговість проїзду на перехресті регулюється регулювальником, що значно полегшує роз’їзд.





Автор просить містян підтримати ідею такого регулювання на постійній основі у години пік – або принаймні у ранкові години.





З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням.