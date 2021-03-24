Кременчук

Кременчужани просять про регулювальника на в’їзді на міст з боку Крюкова

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 168 Коментарів: 8

 

Нова петиція

23 березня на офіційному сайті Кременчуцької міської ради з’явилася петиція з пропозицією встановлення регулярного регулювання руху на в’їзді на міст з боку Крюкова.


За словами автора, Олександра Макієнко, саме тут у будні дні з 7.00 до 9.00 протягом тривалого часу утворюються затори через повільний трафік при підйомі на міст. Виникає велике скупчення автомобілів, частина з яких під’їжджає з другорядних доріг. Часто виникають аварійні ситуації, адже часто водії нехтують правилами дорожнього руху заради можливості якнайшвидше вибратись із затору.


Минулого року під час капітального ремонту стиків на цьому місці встановили світлофор, але по закінченні робіт його демонтували.

Іноді черговість проїзду на перехресті регулюється регулювальником, що значно полегшує роз’їзд.


Автор просить містян підтримати ідею такого регулювання на постійній основі у години пік – або принаймні у ранкові години.


З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: петиция Крюковский мост
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 8

854
inattentive:
Сьогодні, 16:18

Поддерживаю. 


6 0
293
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:27

Если пропускная способность самого моста недостаточна, ты хоть обрегулируйся на въезде, а затор будет.


9 0
913
почемучка:
Сьогодні, 16:55

Цитата: Kremen.Club

Если пропускная способность самого моста недостаточна, ты хоть обрегулируйся на въезде, а затор будет.

чому такої проблеми немає зі сторони міста?, адже пропускна спроможність однакова як і зі сторони Крюкова.

На цьому ж перехресті мене притерла була маршрутка, яка вирішила обійти мене справа, але відволіклась на підїзджаючий справа до неї легковий автомобіль, при цьому водій крутнув кермом вліво і лівим пеерднім колесом продер мені правий бік. А взагалі то  на цьому перехресті маршруткам всіх обїзджати справа - це для них норма, власне як і повертати наліво з Сербіченка з середньої чи крайньої правої частини полоси.

Цілком і повністю підтримую петицію


2 0
293
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:13

Цитата: почемучка
Цитата: Kremen.Club

Если пропускная способность самого моста недостаточна, ты хоть обрегулируйся на въезде, а затор будет.

чому такої проблеми немає зі сторони міста?, адже пропускна спроможність однакова як і зі сторони Крюкова.

На цьому ж перехресті мене притерла була маршрутка, яка вирішила обійти мене справа, але відволіклась на підїзджаючий справа до неї легковий автомобіль, при цьому водій крутнув кермом вліво і лівим пеерднім колесом продер мені правий бік. А взагалі то  на цьому перехресті маршруткам всіх обїзджати справа - це для них норма, власне як і повертати наліво з Сербіченка з середньої чи крайньої правої частини полоси.

Цілком і повністю підтримую петицію

 

Наверное потому, что весь Крюков и Раковкой прёт на левый берег строго с утра, а домой возвращаются как дела поделают. Основная масса едет, конечно, в конце рабочего дня. Но не все.


2 1
2 822
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:58

Может светофор?


1 0
108
belka2:
Сьогодні, 18:33

Треба вже відходити від світлофорів і перехресть та запроваджувати там рух по колу, менше буде заторів.


2 0
2 822
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:18

Ничего , скоро мост хрустальный уже построят, там развязки будутsmile....но это не точно


2 0
293
Kremen.Club:
Сьогодні, 19:26

Цитата: belka2
Треба вже відходити від світлофорів і перехресть та запроваджувати там рух по колу, менше буде заторів.

 

Круг - это тема. Он решает 2 задачи. Успокаивает и балансирует трафик.  Но места для круга там нет.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх