Кременчук, Полтавщина

На М-03 продовжують бетонування підковоподібної естакади в Полтавській області

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 671 Коментарів: 1

 

Звели третю секцію

На автодорозі М-03 Київ-Харків на км 363 завершили бетонування третьої секції споруджуваної бетонної естакади. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавщини. Тепер бетон набирає міцність, після чого розпочнуться роботи з постнапруження крайніх секцій.


Естакада стане частиною транспортного комплексу, що будується на перетині автомобільних доріг М-03 Київ-Харків та Р-11 Полтава-Красноград.


Перша частина комплексу – це тунель, його споруджають з боку Полтави, а друга – саме надземна естакада, яку зводять за 800 метрів від тунелю зі сторони смт. Чутове. Завдяки комплексу рух транспорту відбуватиметься на різних рівнях для максимального забезпечення безпеки руху.


Реалізація проекту стала можливою після підписання угоди між Укравтодором та Word Bank Ukraine, а генеральним підряднико стала компанія Onur Group Ukraine.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ремонт дорог
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

676
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 18:10

Спрячьте этот позор. Там уже скоро 10 лет будет, как бабки в "бетон закатывают"

 


3 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх