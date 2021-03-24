На М-03 продовжують бетонування підковоподібної естакади в Полтавській області

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 671 Коментарів: 1

На автодорозі М-03 Київ-Харків на км 363 завершили бетонування третьої секції споруджуваної бетонної естакади. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавщини. Тепер бетон набирає міцність, після чого розпочнуться роботи з постнапруження крайніх секцій.





Естакада стане частиною транспортного комплексу, що будується на перетині автомобільних доріг М-03 Київ-Харків та Р-11 Полтава-Красноград.





Перша частина комплексу – це тунель, його споруджають з боку Полтави, а друга – саме надземна естакада, яку зводять за 800 метрів від тунелю зі сторони смт. Чутове. Завдяки комплексу рух транспорту відбуватиметься на різних рівнях для максимального забезпечення безпеки руху.





Реалізація проекту стала можливою після підписання угоди між Укравтодором та Word Bank Ukraine, а генеральним підряднико стала компанія Onur Group Ukraine.



