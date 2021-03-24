На кременчужан 25 березня чекає відключення води: адреси

25 березня планується заміна засувок на водогоні на перехресті вул. Вадима Пугачова та пр. Свободи та в районі житлового будинку №11 по вул. Вадима Пугачова.
За інформацією КП «Кременчукводоканал», будуть проводитися роботи з метою забезпечення герметичного перекриття водогону та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій.
Припинення централізованого водопостачання з 8.30 до 20.00 (орієнтовно) відбудеться за адресами:
КП «Кременчукводоканал» допускає тимчасове та короткочасне погіршення якості води після закінчення робіт, тож закликає громадян, що проживають за вищеназваними адресами, заздалегідь потурбуватись про запас питної води.