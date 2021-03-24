На кременчужан 25 березня чекає відключення води: адреси

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25 березня планується заміна засувок на водогоні на перехресті вул. Вадима Пугачова та пр. Свободи та в районі житлового будинку №11 по вул. Вадима Пугачова.





За інформацією КП «Кременчукводоканал», будуть проводитися роботи з метою забезпечення герметичного перекриття водогону та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій.





Припинення централізованого водопостачання з 8.30 до 20.00 (орієнтовно) відбудеться за адресами:

вул. Вадима Пугачова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 4, 8Б, 8Д;

проспект Свободи, №81А;

вул. Гвардійська, № 12, 14А.

КП «Кременчукводоканал» допускає тимчасове та короткочасне погіршення якості води після закінчення робіт, тож закликає громадян, що проживають за вищеназваними адресами, заздалегідь потурбуватись про запас питної води.