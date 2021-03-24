Єгипет, Туреччина, Польща – куди зможемо полетіти з полтавського аеропорту

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 813 Коментарів: 3

24 березня, під час презентації Стратегії розвитку Полтавської області до 2027 року голова облдержадміністрації Олег Синєгубов детально розповів про заплановану реконструкцію аеропорту.





У першу чергу оновлять злітно-посадкову смугу, руліжну доріжку, перон для посадки та висадки пасажирів, зроблять додаткові сектори для стоянки та обслуговування літаків, реконструюють огорожу. Проектом передбачено й встановлення високоточного обладнання, яке дозволить сажати борти незалежно від погодних умов та монтаж світлосигнальної системи.





По завершенні робіт аеропорт «Полтава» дасть змогу здійснювати не тільки внутрішні рейси до Львову та Одеси, а й рейси міжнародного сполучення. Зокрема, планують запустити авіарейси до Туреччини, Єгипту, Польщі, Ізраїлю та країн Балтії.





- Полтавський аеропорт має функціонувати повноцінно, це дасть змогу залучати інвестиції, розвивати туризм та економіку. Нині тендер на розробку проектно-кошторисної документації реставраційних робіт в аеропорту перебуває на завершальному етапі. Уже цього року планується виділення фінансування біля 200 млн грн, - зазначив Олег Синєгубов.