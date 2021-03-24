Без кременчужан: троє спортсменів з Полтавщини отримали президентські стипендії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 270

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів». Згідно з яким троє паралімпійців та дефлімпійців з Полтавської області отримають президентські стипендії. На жаль, у списку не фігурують кременчужани.





Ст ипендії отримуватимуть: