Без кременчужан: троє спортсменів з Полтавщини отримали президентські стипендії
Сьогодні, 18:01
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Указ опублікований на офіційному сайті президента
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів». Згідно з яким троє паралімпійців та дефлімпійців з Полтавської області отримають президентські стипендії. На жаль, у списку не фігурують кременчужани.
Стипендії отримуватимуть:
- Наталія Владиславівна Мироненко – чемпіонка ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів (Полтавська область), у розмірі 15 000 грн;
- Юрій Антонович Верещака – тренер чемпіонки ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів Мироненко Н.В. (Полтавська область), у розмірі 7 500 грн;
- Валерій Олексійович Яворський – тренер чемпіонки ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів Мироненко Н.В. (Полтавська область), у розмірі 7 500 грн.