Кременчук, Спорт

Без кременчужан: троє спортсменів з Полтавщини отримали президентські стипендії

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Указ опублікований на офіційному сайті президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів». Згідно з яким троє паралімпійців та дефлімпійців з Полтавської області отримають президентські стипендії. На жаль, у списку не фігурують кременчужани. 


Стипендії отримуватимуть:

  • Наталія Владиславівна Мироненко – чемпіонка ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів (Полтавська область), у розмірі 15 000 грн;
  • Юрій Антонович Верещака – тренер чемпіонки ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів Мироненко Н.В. (Полтавська область), у розмірі 7 500 грн;
  • Валерій Олексійович Яворський – тренер чемпіонки ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів Мироненко Н.В. (Полтавська область), у розмірі 7 500 грн.
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Автор: Альона Душенко
Теги: стипендії
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