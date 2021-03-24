У Кременчуці ТОРівці на гарячому затримали крадія-невдаху

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24 березня ТОРівці на гарячому затримали чоловіка, який незаконно проник до приміщення та намагався заволодіти чужим майном, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Подія трапилась на проїзді Ярославському. Охорона одного з підприємств міста помітила сліди проникнення до будівлі, яка перебуває під їх охороною.





На цей виклик прибув екіпаж ТОРівців. Пошкоджена захисна решітка та віконне скло свідчили про одне — до приміщення хтось проник. Інспектори обстежили споруду, де повсюди було пошкоджене та розібране обладнання, складене у мішки.





Під час обстеження 7-го поверху патрульні помітили та затримали чоловіка, що переховувався в одній з кімнат. Останній не заперечував, що проник до будівлі, щоб її обікрасти.





Для з’ясування усіх обставин та правової кваліфікації події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.