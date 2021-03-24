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У Кременчуці ТОРівці на гарячому затримали крадія-невдаху

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 437

 

Чоловіка передали слідчим

24 березня ТОРівці на гарячому затримали чоловіка, який незаконно проник до приміщення та намагався заволодіти чужим майном, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Подія трапилась на проїзді Ярославському. Охорона одного з підприємств міста помітила сліди проникнення до будівлі, яка перебуває під їх охороною.


На цей виклик прибув екіпаж ТОРівців. Пошкоджена захисна решітка та віконне скло свідчили про одне — до приміщення хтось проник. Інспектори обстежили споруду, де повсюди було пошкоджене та розібране обладнання, складене у мішки.


Під час обстеження 7-го поверху патрульні помітили та затримали чоловіка, що переховувався в одній з кімнат. Останній не заперечував, що проник до будівлі, щоб її обікрасти.


Для з’ясування усіх обставин та правової кваліфікації події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка
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