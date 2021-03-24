Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 25 березня

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 453

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

КП «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 березня у місті проводитимуть поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим можливі перебої в електропостачанні.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • ДНЗ №18;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 12;
  • вул. Соборна, 16/9, 22/19, 24/14;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 3, 5, 7, 10, 10а, 10б, б-р;
  • вул. Пушкіна, 20.


З 8.00 до 17.00 без світла залишаться громадяни, що живуть за адресами:

  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Правобережна, 16а;
  • пров. Алєксєєва;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • вул. Франка, 23-52;
  • вул. Перекопська, 32-63;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Декабристів;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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