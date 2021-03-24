Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 25 березня

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 453

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

КП «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 березня у місті проводитимуть поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим можливі перебої в електропостачанні.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

ДНЗ №18;

вул. Лейтенанта Покладова, 12;

вул. Соборна, 16/9, 22/19, 24/14;

вул. Лейтенанта Покладова, 3, 5, 7, 10, 10а, 10б, б-р;

вул. Пушкіна, 20.





З 8.00 до 17.00 без світла залишаться громадяни, що живуть за адресами: