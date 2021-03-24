Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 25 березня

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
КП «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 березня у місті проводитимуть поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим можливі перебої в електропостачанні.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- ДНЗ №18;
- вул. Лейтенанта Покладова, 12;
- вул. Соборна, 16/9, 22/19, 24/14;
- вул. Лейтенанта Покладова, 3, 5, 7, 10, 10а, 10б, б-р;
- вул. Пушкіна, 20.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться громадяни, що живуть за адресами:
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Ракетна;
- вул. Правобережна, 16а;
- пров. Алєксєєва;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- вул. Франка, 23-52;
- вул. Перекопська, 32-63;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Декабристів;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського.