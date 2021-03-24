За добу у Кременчуці виявили 40 хворих на коронавірус

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 207

Сьогодні, 24 березня, в Кременчуці зареєстрували 40 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 23 жінки віком від 21 до 68 років та 17 чоловіків віком від 26 до 73 років. Із них 38 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 90 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 30 пацієнтів.



Всього зареєстровано 6 481 випадок: одужало 5 792, померло 171.