«Кременчук» здолав «Білий Барс» і вийшов у півфінал плей-оф

Вчора, 22:11 Переглядів: 226

Сьогодні, 24 березня, в Білій Церкві місцевий «Білий Барс» та чинний чемпіон «Кременчук» зіграли другий поєдинок чвертьфіналу плей-оф УХЛ Паріматч.





«Білий Барс» - «Кременчук» 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Рахунок в серії - 0:2

Шайби: 0:1 Коробов (Денискін, Григорян), 12:07; 0:2 Коробов (Дубінін, Денискін), 20:16; 1:2 Удовиченко (Бабинець, Брага), 22:18; 1:3 Савченко (Гриценко, Савицький), 33:54; 1:4 Орлов (Хрішпенц, Пукс, більш.), 57:12;

Білий Барс: Безхлібний (Кучер); Гребеник (А) - Грицюк, Ядловський (А) - Сушков, Портной - Логач, Собко - Адаменко; Благий (К) - Ружніков - Бабинець, Грабовецький - Качан - Даниленко, Удовиченко - Брага - Бородай, Пойманов - Койда - Петрошенко.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Грицьких - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Александров - Толстушко, Пукс - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко - Савицький.









Стартовий період пройшов більше в обережній грі і тільки після екватора першої 20-хвилинки команди стали проводити активні атаки, змушуючи вступати в гру голкіперів. Більш вдалими в своїх атаках виявилися кременчужани - Денискін пройшов по правому флангу, віддав відмінний пас на Коробова і 15-й номер «Кременчука» не підвів партнера, прошивши Безхлібного. І хоч «Барси» під кінець періоду не раз турбували Новицького, але зрівняти рахунок до першої перерви у них так і не вдалося.





На старті другого періоду команди обмінялися шайбами ​​- спочатку Коробов оформив дубль, а потім рахунок для білоцерківців розмочив Удовиченко. Однак мінімальним розрив протримався недовго - кременчужани зусиллями Савченка повернули перевагу і дві шайби і пішли на другу перерву з комфортною перевагою.





Більшу частину третього періоду команди відіграли без закинутих шайб. І хоч моментів для взяття воріт було більш ніж достатньо, але переможцями виходили голкіпери. Результативну крапку в матчі поставив Орлов, який відзначився у воротах Безхлібного за 2 хвилини до кінця матчу.





Таким чином, «Кременчук» з рахунком 2:0 виграв чвертьфінальну серію в плей-оф і вийшов до півфіналу другого етапу чемпіонату.