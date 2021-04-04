Освіта, Полтавщина

Для шкіл Полтавщини закуплять 100 STEM-лабораторій і 70 автобусів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 352

 

Це передбачає стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки

Для шкіл Полтавщини планують придбати 100 STEM-лабораторій, 700 одиниць техніки для їдалень і 70 шкільних автобусів. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, окреслюючи стратегію розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки.


- Діти з усієї Полтавської області повинні мати сучасні умови навчання, винятково здорове харчування, безпечно та комфортно діставатися до школи, - прокоментував Синєгубов та зазначив, що середню освіту виокремили як одну з пріоритетних сфер.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: школа стратегия
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