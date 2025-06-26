ДТП у Лубнах: водія, з вини якого загинули троє людей, засудили до 9 років тюрми

Суд визнав мешканця Лубен винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
Аварія сталася 30 липня 2023 року на проспекті Володимирському в Лубнах. За даними слідства, водій «ВАЗ» при повороті ліворуч виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем BMW, який у той момент обганяв інші авто.
У результаті ДТП загинули:
Суд засудив винуватця до 9 років позбавлення волі та позбавив його водійських прав на 3 роки. До набрання вироком чинності обвинувачений залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, що нещодавно у Лубнах мотоцикліст збив жінку з дитиною на переході.
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