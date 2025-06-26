ДТП у Лубнах: водія, з вини якого загинули троє людей, засудили до 9 років тюрми

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 259

Суд визнав мешканця Лубен винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Аварія сталася 30 липня 2023 року на проспекті Володимирському в Лубнах. За даними слідства, водій «ВАЗ» при повороті ліворуч виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем BMW, який у той момент обганяв інші авто.

У результаті ДТП загинули:

водій BMW;

16-річна пасажирка на місці;

17-річна дівчина — померла в лікарні;

ще одна пасажирка, 18 років, отримала травми середньої тяжкості.

Суд засудив винуватця до 9 років позбавлення волі та позбавив його водійських прав на 3 роки. До набрання вироком чинності обвинувачений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у Лубнах мотоцикліст збив жінку з дитиною на переході.